Контрнаступ ЗСУ та звільнення низки населених пунктів Харківщини та Донбасу: актуальна карта

У соціальних мережах з'являється інформація про те, що підрозділи Збройних сил України в ході успішного контрнаступу звільнили ще низку населених пунктів Харківської та Донецької областей, інформує Апостроф.

"Апостроф" у матеріалі зібрав усі наявні відомості та розповів, що відбувається на передовій.

Варто зазначити, що офіційна інформація від Генерального штабу ЗСУ та головнокомандувача про звільнення нових населених пунктів поки що не публікувалася.

За попередніми даними Telegram-каналу NEXTA Live, українським військовослужбовцям вдалося деокупувати смт Ямпіль на півночі Донецької області.

Ще два Telegram-канали стверджують, що російські війська на тлі успішного контрнаступу ЗСУ були змушені відступити із населеного пункту Лиман Донецької області.

Вихід підрозділів ЗС РФ із міста Донеччини означає, що окупанти не зможуть закріпитися на лівому березі Сіверського Дінця. Окрім цього, звільнення Лимана дозволить ЗСУ продовжити контрнаступ на схід у напрямку Луганської області.

Ряд Telegram-каналів стверджують, що деякі підрозділи української армії вже прорвалися до Ізюму Харківської області. Крім цього, в соцмережах публікують відео, на якому зображені розвідники ССО ЗСУ на блокпосту при в'їзді до населеного пункту.

Прес-служба 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ підтверджує, що військовослужбовці зайшли на околиці Ізюму та готуються до подальшого просування вглиб окупованого міста.

Прес-служба підрозділу "Легіон Свободи" стверджує, що бійці формування зайшли до Ізюму, а російські окупанти через контрнаступ залишили свою бойову техніку в центрі міста.

Через швидке просування ЗСУ на Харківському напрямку російські пропагандисти прозвітували про проведення "евакуації" зі Сватового Луганської області. Окуповане місто розташоване за 50 кілометрів від Куп'янська, яке також було звільнено українською армією.

Видання "Вєсті", посилаючись на інформацію із соцмереж, повідомляє, що також почалися бої за Лисичанськ Луганської області. Однак офіційного підтвердження цієї інформації не було від командування української армії.

Telegram-канал "Харків 1654" повідомляє, що в ході контрнаступу ЗСУ розпочали бої за Вовчанськ, який окупанти тимчасово зробили "обласним центром" захопленої частини Харківщини.


Богдан Соловйов, Апостроф





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