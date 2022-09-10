Не поспішайте з повідомленнями! — Зеленський закликав блогерів не шкодити діям ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів та закликав зберігати інформаційну тишу, аби не нашкодити планам наших захисників. Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

«На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що наразі жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Президент закликав українців зі звільненої території: повідомляти представникам наших сил будь-яку відому їм інформацію про злочини окупантів на українській землі.

«Наша армія, розвідка, Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії», — звернувся президент до українців.

Учора повідомлялось, що українські захисники звільнили понад 20 населених пунктів на харківському напрямку.