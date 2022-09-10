Латвія та Польща прискорили переговори про вступ України до ЄС – Егілс Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс під час свого візиту до Києва наголосив, що Латвія та Польща всіляко сприяють європейській інтеграції України та забезпечили прискорення переговорів щодо вступу України до ЄС.

«Україна не тільки політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн», – сказав він, повідомляє прес-служба президента України.

Егілс Левітс також зазначив, що Латвія та Польща завжди залишатимуться на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

«Наш обов'язок полягає у тому, щоб забезпечити вам усю необхідну допомогу, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн», – наголосив президент Латвії.

Егілс Левітс підтримав ініціативу щодо позбавлення громадянства жителів Латвії, які схвалюють повномасштабне вторгнення Росії до України. Президент Латвії вручив Зеленському орден Вієстура за героїчний захист своєї країни.

Він зазначив, що Латвія приймає на лікування українських військовослужбовців та дітей, а також фінансує відновлення низки освітніх об'єктів у Чернігівській області.