Принц Гаррі все ще у списку: як змінилася лінія наслідування престолу після смерті королеви

Незважаючи на те, що у 2020 році принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків та переїхали до США , онук покійної королеви все ще має право унаслідувати престол. У списку престолонаслідування він є п’ятим.

Детальніше про нову лінію ієрархії розповідає видання The Guardian. Зазначається, що вісім перших позицій займає більшість дітей, аніж дорослих, інформує Апостроф .

Єлизавета II, Меган Маркл та принц Гаррі

Фото: Getty Images

Як виглядає лінія наслідування престолу після смерті королеви:

Принц Вільям - старший син короля Чарльза та Діани, герцог Кембриджський тепер є головним спадкоємцем і наступним у черзі на престол.

Принц Джордж (9 років) - старший син Кейт і Вільяма йде наступним у черзі після свого батька.

Принцеса Шарлотта (7 років) - після смерті бабусі дівчинка стає найстаршою жінкою з королевської сім'ї з точки зору успадкування.

Принц Луї (4 роки) - наймолодший член родини Кембриджів,. Він став ще більш відомим після того, як виступив на святкуванні ювілею королеви у лютому.

Принц Гаррі – 37-річний герцог Сассекський все ще п’ятий у черзі наступника свого батька.

Арчі Маунтбеттен-Віндзор (3 роки) – старша дитина Гаррі та Меган, яка з’явилася на світ у Лондоні. Хлопчик займає 6 місце у черзі на престол.

Лілібет Маунтбеттен-Віндзор – дівчинка, якій ще немає й 2 років, названа на честь своєї прабабусі. З королевою вона вперше зустрілася цього літа. Лілібет сьома у черзі на престол.

Принц Ендрю – третя дитина і другий син королеви Великої Британії Єлизавети II. 62-річний герцог Йоркський був позбавлений королівських обов’язків після позову Вірджинії Джуффре. 9 серпня 2021 року американка подала заяву до окружного суду США на Мангеттені, стверджуючи, що постраждала від сексуального насильства з боку герцога в Лондоні та Нью-Йорку. Незважаючи на гучний скандал, син королеви все ще перебуває в офіційній лінії спадкоємства.

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