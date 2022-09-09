Усі санкції, введені проти громадян РФ, Євросоюз має намір продовжити – глава МЗС Австрії
На думку міністра, санкції ЄС проти Росії є однозначно ефективними, інформує
Санкції, введені Євросоюзом щодо певних громадян РФ, продовжать у попередньому вигляді, їх не мають наміру переглядати, повідомив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю
"Можу запевнити, що ЄС єдиний у цьому питанні, санкції не змінюватимуть. Санкції також продовжать щодо всіх осіб зі списків, без змін. Єдина позиція може бути проблематичною, але безпосередньо в такий переломний момент необхідно діяти єдиним фронтом, навіть якщо це важко", - сказав він.
Глава МЗС Австрії заявив, що на тлі нинішніх подій він налаштований оптимістично щодо економічних перспектив Європи, припущень щодо можливості соціальних заворушень у регіоні цієї зими, а також ймовірної зміни урядів у європейських країнах на майбутніх виборах.