Усі санкції, введені проти громадян РФ, Євросоюз має намір продовжити – глава МЗС Австрії

На думку міністра, санкції ЄС проти Росії є однозначно ефективними, інформує ZN.ua.

Усі санкції, введені проти громадян РФ, Євросоюз має намір продовжити – глава МЗС Австрії
© Коммерсантъ

Санкції, введені Євросоюзом щодо певних громадян РФ, продовжать у попередньому вигляді, їх не мають наміру переглядати, повідомив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Можу запевнити, що ЄС єдиний у цьому питанні, санкції не змінюватимуть. Санкції також продовжать щодо всіх осіб зі списків, без змін. Єдина позиція може бути проблематичною, але безпосередньо в такий переломний момент необхідно діяти єдиним фронтом, навіть якщо це важко", - сказав він.

Глава МЗС Австрії заявив, що на тлі нинішніх подій він налаштований оптимістично щодо економічних перспектив Європи, припущень щодо можливості соціальних заворушень у регіоні цієї зими, а також ймовірної зміни урядів у європейських країнах на майбутніх виборах.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
В Австрії оцінили ймовірність капітуляції ПутінаВ Австрії оцінили ймовірність капітуляції Путіна
Директор ЦРУ: «Важко сприймати результати Путіна у війні проти України якось інакше, ніж провал»Директор ЦРУ: «Важко сприймати результати Путіна у війні проти України якось інакше, ніж провал»
Зеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний списокЗеленський завердив санкцій проти керівництва РФ: повний список
США хочуть змінити правила використання вето в Радбезі ООН через агресію Росії проти України
Протидія ДРГ на Київщині: поліція встановить 258 камер із розпізнаванням обличПротидія ДРГ на Київщині: поліція встановить 258 камер із розпізнаванням облич
Польща та країни Балтії запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян РФПольща та країни Балтії запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян РФ
Естонія забороняє в'їзд громадян РФ з 19 вересняЕстонія забороняє в'їзд громадян РФ з 19 вересня
СБУ викрила співпрацю українських митників та контрабандистів з подвійним громадянствомСБУ викрила співпрацю українських митників та контрабандистів з подвійним громадянством
Зеленський позбавив українського громадянства підсанкційних осібЗеленський позбавив українського громадянства підсанкційних осіб
Не закидати живою силою противника, а використати новітні озброєння, - політтехнолог Юрій Подорожній про контрнаступ ЗСУНе закидати живою силою противника, а використати новітні озброєння, - політтехнолог Юрій Подорожній про контрнаступ ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости