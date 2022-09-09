Понад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІ

Там не впевнені, що у РФ є сили, аби уникнути такого сценарію, інформує ZN.ua.

Понад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІ

Підрозділи російських окупантів в Харківській області, які займають територію від Куп'янська до Слов'янська, можуть потрапити в оперативне оточення Сил оборони. Про це пише російське видання "Медуза", додаючи, що йдеться про понад 10 тисяч окупантів.

Там зазначають, що ЗСУ вже просунулися до Куп'янська. Цю ж інформацію підтверджують аналітики ISW, які вважають, що захисникам вдасться деокупувати місто протягом наступних 72 годин. Також є інформація про просування Сил оборони в районі села Сенькове.

"Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Невідомо, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким", - зазначають у виданні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – ГенштабЗСУ вдарили по трьох пунктах управління і 28 об'єктах зосередження російських військ – Генштаб
Путін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під ХарковомПутін збирає Раду безпеки після провалу російських військ під Харковом
Учора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталіУчора Росія втратила на фронті 650 військових та багато техніки: Генштаб озвучив деталі
Куп'янськ можуть звільнити в найближчі 72 години: останні дані про контрнаступ ЗСУ та картаКуп'янськ можуть звільнити в найближчі 72 години: останні дані про контрнаступ ЗСУ та карта
За минулу добу війська РФ вбили дев’ятьох мирних жителів у Донецькій області, ще 23 людини поранилиЗа минулу добу війська РФ вбили дев’ятьох мирних жителів у Донецькій області, ще 23 людини поранили
З початку вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів — ЗеленськийЗ початку вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів — Зеленський
70 років правління, 5 тисяч капелюшків та 30 коргі: 10 цікавих фактів з життя Єлизавети II70 років правління, 5 тисяч капелюшків та 30 коргі: 10 цікавих фактів з життя Єлизавети II
The Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним виборомThe Economist: Український наступ в Харківській області ставить Росію перед складним вибором
Учора ЗСУ ліквідували 640 російських військовихУчора ЗСУ ліквідували 640 російських військових
"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости