Понад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІ

Підрозділи російських окупантів в Харківській області, які займають територію від Куп'янська до Слов'янська, можуть потрапити в оперативне оточення Сил оборони. Про це пише російське видання "Медуза" , додаючи, що йдеться про понад 10 тисяч окупантів.

Там зазначають, що ЗСУ вже просунулися до Куп'янська. Цю ж інформацію підтверджують аналітики ISW, які вважають, що захисникам вдасться деокупувати місто протягом наступних 72 годин. Також є інформація про просування Сил оборони в районі села Сенькове.