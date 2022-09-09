Понад 10 тисяч російських військових можуть потрапити в оперативне оточення в Харківській області — росЗМІ
Там не впевнені, що у РФ є сили, аби уникнути такого сценарію, інформує
Підрозділи російських окупантів в Харківській області, які займають територію від Куп'янська до Слов'янська, можуть потрапити в оперативне оточення Сил оборони. Про це пише російське
Там зазначають, що ЗСУ вже просунулися до Куп'янська. Цю ж інформацію підтверджують аналітики ISW, які вважають, що захисникам вдасться деокупувати місто протягом наступних 72 годин. Також є інформація про просування Сил оборони в районі села Сенькове.
"Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Невідомо, чи є у ЗС РФ резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким", - зазначають у виданні.