Єлизавета II померла: хто новий король, нові титули та лінія престолонаслідування королівської родини

Сталося те, чого з жахом чекали після новин про погіршення здоров'я Її Величності – королева Англії Єлизавета II померла у віці 96 років у своєму шотландському замку Балморал. У країні оголошено жалобу, а також названий новий король.

По лінії престолонаслідування першим у черзі на трон стоять 72-річний принц Чарльз, який і стане королем. Формально він уже ним став, але офіційна коронація пройде згодом. Тепер сина Єлизавети II будуть називати - Його Королівська Величність Король Карл III.

Незабаром після повідомлень про кончину королеви Англії, яка правила найдовше за інших монархів Великобританії - а саме 70 років, королівський палац опублікував заяву її старшого сина:

"Смерть моєї улюбленої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшої печалі для мене і всіх членів моєї сім'ї. Ми глибоко сумуємо про смерть улюбленого монарха і коханої Матері. Я знаю, що її відхід глибоко відчуватиметься по всій країні, Королівству, Співдружності і по всьому світу. У цей період жалоби і змін я і моя сім'я будемо втішені і підтримані нашим знанням про повагу та глибоку прихильність, якими так широко користувалися Королева".

Крім того, що після смерті Її Величності змінився статус і титул принца Чарльза та його дружини, яка стала королевою-консорт, те саме торкнеться і деяких інших членів королівської родини – зокрема старшого сина короля Карла III, його невістки та онуків.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон більше не є герцогом і герцогинею Кембриджськими, а стали герцогом і герцогинею Корнуольськими та Кембриджськими – у соціальних мережах пари вже навіть змінили їхній титул. Це також стосується і їхніх трьох дітей, яких тепер називатимуть принцами та принцесою Корнуольськими та Кембриджськими. У майбутньому король повинен титулувати Вільяма принцом Уельським, тобто наступним на престолі.

Син і дочка принца Гаррі тепер можуть стати принцом Арчі та принцесою Лілібет, а все через те, що вони стали на крок ближче до престолу після смерті королеви.

Після того як принц Чарльз став королем Карлом III, його старший син піднявся на один щабель вище і тепер перший у черзі на престол. Його діти посідають друге (принц Джордж), третє (принцеса Шарлотта) і четверте місце (принц Луї) відповідно, а потім йде принц Гаррі та його діти відповідно до віку – спочатку Арчі, а після Лілібет.

Нагадаємо, за день до смерті королеви щасливі Кейт Міддлтон та принц Вільям відвели трьох своїх дітей до нової школи у Віндзорі. Після тривожних новин про стан здоров'я Її Величності герцог відлетів до Шотландії, а герцогиня залишилася з дітьми.