Єлизавета II померла: хто новий король, нові титули та лінія престолонаслідування королівської родини

Сталося те, чого з жахом чекали після новин про погіршення здоров'я Її Величності – королева Англії Єлизавета II померла у віці 96 років у своєму шотландському замку Балморал. У країні оголошено жалобу, а також названий новий король.

Нові титули та лінія спадкування: як змінилася гілка королівської родини після смерті королеви Єлизавети II

По лінії престолонаслідування першим у черзі на трон стоять 72-річний принц Чарльз, який і стане королем. Формально він уже ним став, але офіційна коронація пройде згодом. Тепер сина Єлизавети II будуть називати - Його Королівська Величність Король Карл III.

Незабаром після повідомлень про кончину королеви Англії, яка правила найдовше за інших монархів Великобританії - а саме 70 років, королівський палац опублікував заяву її старшого сина:

"Смерть моєї улюбленої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшої печалі для мене і всіх членів моєї сім'ї. Ми глибоко сумуємо про смерть улюбленого монарха і коханої Матері. Я знаю, що її відхід глибоко відчуватиметься по всій країні, Королівству, Співдружності і по всьому світу. У цей період жалоби і змін я і моя сім'я будемо втішені і підтримані нашим знанням про повагу та глибоку прихильність, якими так широко користувалися Королева".

Нові титули та лінія спадкування: як змінилася гілка королівської родини після смерті королеви Єлизавети II

Крім того, що після смерті Її Величності змінився статус і титул принца Чарльза та його дружини, яка стала королевою-консорт, те саме торкнеться і деяких інших членів королівської родини – зокрема старшого сина короля Карла III, його невістки та онуків.

Нові титули та лінія спадкування: як змінилася гілка королівської родини після смерті королеви Єлизавети II

Принц Вільям і Кейт Міддлтон більше не є герцогом і герцогинею Кембриджськими, а стали герцогом і герцогинею Корнуольськими та Кембриджськими – у соціальних мережах пари вже навіть змінили їхній титул. Це також стосується і їхніх трьох дітей, яких тепер називатимуть принцами та принцесою Корнуольськими та Кембриджськими. У майбутньому король повинен титулувати Вільяма принцом Уельським, тобто наступним на престолі.

Нові титули та лінія спадкування: як змінилася гілка королівської родини після смерті королеви Єлизавети II

Син і дочка принца Гаррі тепер можуть стати принцом Арчі та принцесою Лілібет, а все через те, що вони стали на крок ближче до престолу після смерті королеви.

Нові титули та лінія спадкування: як змінилася гілка королівської родини після смерті королеви Єлизавети II

Після того як принц Чарльз став королем Карлом III, його старший син піднявся на один щабель вище і тепер перший у черзі на престол. Його діти посідають друге (принц Джордж), третє (принцеса Шарлотта) і четверте місце (принц Луї) відповідно, а потім йде принц Гаррі та його діти відповідно до віку – спочатку Арчі, а після Лілібет.

Нагадаємо, за день до смерті королеви щасливі Кейт Міддлтон та принц Вільям відвели трьох своїх дітей до нової школи у Віндзорі. Після тривожних новин про стан здоров'я Її Величності герцог відлетів до Шотландії, а герцогиня залишилася з дітьми.


Анастасия Березовская, Тудей





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