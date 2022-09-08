Newsweek: Генерал США пояснив, яку користь Україні може принести наступ на Харківщині

Армія України «чудово провела» дводенну бронетанкову атаку в Харківській області, яка може принести довгострокову користь. Про це сказав генерал Армії США у відставці Марк Хертлінг.

Останні кілька днів українські війська в Харкові активно відвойовували сусідні міста, що потенційно може поставити російські сили в скрутне становище на тлі скорочення їхніх можливостей і початку українського наступу на півдні України. Про це пише Newsweek .

«Україна повернула контроль над ключовими територіями, що вплине на російські лінії забезпечення. Додаткова користь полягає в тому, що це виснажить російські підрозділи і погіршить російську мораль загалом», - пояснив генерал Хертлінг.

Кілька днів тому директор Центру військово-морських аналізів (CNA) з досліджень Росії Майкл Кофман вказав на те, що українська армія постійно обстрілює мости і переправи через Дніпро. Таким чином, втрачаються канали забезпечення російських військ. А їхні позиції стають «непридатними для утримання». Тож, на його думку, це може підштовхнути їх до відступу через річку.