У CNN розповіли, що США думають про дедлайн України по деокупації Херсона

Кампанія Сил оборони по звільненню територій від російської окупації буде "довгою та жорсткою", інформує ZN.ua.

У CNN розповіли, що США думають про дедлайн України по деокупації Херсона
© ОК Південь

Україна планує до кінця календарного року звільнити з-під російської окупації більшу частину Херсонської області. У США такі плани вважають амбітними, проте досяжними для ЗСУ, якщо захисники й далі будуть мати такий прогрес, як зараз, пише CNN.

"Мета полягає в тому, щоб захопити щонайменше всю територію на північ чи захід від річки Дніпро, зокрема не лише місто Херсон, а й Нову Каховку та канал, що постачає до Криму велику кількість води", - цитує СNN слова високопосадовця з України.

У США зазначають, що активізація Сил оборони на Сході покликана зупинити перекидання військ РФ на напрямки, де росіяни зазнають невдач.

ЗМІ пише, що кампанія України по звільненню територій буде "довгою та жорсткою". Наступ ЗСУ, який нещодавно розпочався, ймовірно, буде тривати до весни. Одне з основних завдань захисників зараз - підготувати поле бою до атак, які повинні відбутися протягом наступних кількох місяців.

У Штатах підтвердили, що українські військові досягли певного успіху саме завдяки ударам по шляхах постачання окупаційних військ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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