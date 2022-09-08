США тихцем передавали Україні високоточні снаряди Excalibur із GPS-наведенням — Bloomberg

Пентагон тихцем надіслав Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, заявляє агентство Bloomberg із посиланням на бюджетні документи.

У плані поповнення американських запасів Excaliburs вперше зазначається, що Пентагон постачав українським силам цей снаряд. Офіційні особи ухилилися від відповіді на питання про Excalibur, незважаючи на повідомлення про те, що його планували поставити, а нещодавно він уже «засвітився» в Україні.

Excaliburs — снаряди із супутниковим наведенням, які можуть вражати ціль із похибкою два метри. Вперше його використали в Іраку в 2007 році під час резонансного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джура та його соратників.

У документах зазначається, що Міністерство оборони США витратить 92 мільйони доларів на закупівлю боєприпасів M982 Excalibur замість "переданих Україні на підтримку зусиль із протидії російській агресії".

Високоточний снаряд використовується в 155-міліметрових гаубицях та точним наведенням дозволяє командирам на полі бою точніше уражувати цілі. Згідно з документами, радіус його дії складає 40,5 кілометрів.

Снаряди Excalibur були виділені з армійських запасів у рамках 19 кроків «президентського розпорядження», оцінених у 8 мільярдів доларів. Наразі Пентагон детально опублікував закупівлі для поповнення запасів на загальну суму близько 7 мільярдів доларів сімома частинами протягом минулого місяця.

Як зазначають експерти, кожен снаряд коштує від 98,7 до 106,4 тисячі доларів. А додаткові 92 мільйони більш ніж подвоюють попередні бюджетні програми Пентагону та розраховані на понад 900 снарядів Excalibur цього року.

Доведена точність Excalibur «дозволяє вражати ціль першим пострілом, зменшуючи кількість необхідних пострілів і водночас зменшуючи супутні збитки», йдеться в документації армії США .

«Ця зброя, ймовірно, економно використовувалася для хірургічного знищення російських командних пунктів і командно-управлінських центрів, коли українські війська вступають в артилерійські дуелі з загарбниками у східних областях», - вважає Bloomberg.