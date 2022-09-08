Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа

У чотирьох містах опалення у будинках не буде.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захоплені російськими військами міста Луганської області чекає катастрофа.

"На окупованих територіях залишилось підготувати до зими 8,5 % будинків, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та Рубіжне навіть не включені у розрахунок – тепла там не буде. Про відповідні «досягнення» відзвітували у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ лнр»", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, пошкоджені будинки залишилися без опалення, електроенергії та газу.


Анна Конюченко, ZN.ua





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