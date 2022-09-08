Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захоплені російськими військами міста Луганської області чекає катастрофа.

"На окупованих територіях залишилось підготувати до зими 8,5 % будинків, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та Рубіжне навіть не включені у розрахунок – тепла там не буде. Про відповідні «досягнення» відзвітували у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ лнр»", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, пошкоджені будинки залишилися без опалення, електроенергії та газу.