САП запросить для Трухіна заставу розміром трохи більше тисячі доларів — ЗМІ

В прокуратурі розводять руками, що такий максимум передбачений для цього правопорушення, інформує ZN.ua.

САП запросить для Трухіна заставу розміром трохи більше тисячі доларів — ЗМІ
© Вінницька обласна державна адміністрація.

У Вищому антикорупційному суді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатиме про обрання підозрюваному у підкупі поліцейського народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави розміром 52 тисячі гривень, повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерело у САП.

За словами співрозмовника агентства, САП клопотатиме про обрання Олександру Трухіну запобіжного заходу у вигляді застави розміром 52 тисячі гривень.

«Це максимум, який дозволяє закон у цьому провадженні», - зазначив представник прокуратури.

Зараз САП направило клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному до ВАКС. Про час засідання поки невідомо.

Напередодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату , який запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Більше, ніж витрачено на війну: скільки заробила росія на продажі енергоресурсів за піврокуБільше, ніж витрачено на війну: скільки заробила росія на продажі енергоресурсів за півроку
WP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на МеркельWP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на Меркель
Анонім із ЗСУ привернули увагу Генштабу своїми коміксами і забрав тисячі вподобань у мережіАнонім із ЗСУ привернули увагу Генштабу своїми коміксами і забрав тисячі вподобань у мережі
The Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує РосіюThe Hill: США більше не бояться, що допомога Україні спровокує Росію
У заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватисяУ заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватися
ЗСУ мають засоби і сили, щоб не допустити збільшення кількості військ РФ на півдніЗСУ мають засоби і сили, щоб не допустити збільшення кількості військ РФ на півдні
Росіяни затопили луганські шахти, відновлення неможливе: глава Луганської ОВА знайшов в цьому і трохи позитивуРосіяни затопили луганські шахти, відновлення неможливе: глава Луганської ОВА знайшов в цьому і трохи позитиву
ЄС запросить нового прем'єр-міністра Британії на саміт у ПразіЄС запросить нового прем'єр-міністра Британії на саміт у Празі
Два безпілотники Bayraktar за три доби знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів — відеоДва безпілотники Bayraktar за три доби знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів — відео
США схвалили продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів — що отримає ТайбейСША схвалили продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів — що отримає Тайбей
Последние новости
Подгружаем последние новости