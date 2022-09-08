САП запросить для Трухіна заставу розміром трохи більше тисячі доларів — ЗМІ

У Вищому антикорупційному суді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотатиме про обрання підозрюваному у підкупі поліцейського народному депутату від «Слуги народу» Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави розміром 52 тисячі гривень, повідомляє « Укрінформ » із посиланням на джерело у САП.

За словами співрозмовника агентства, САП клопотатиме про обрання Олександру Трухіну запобіжного заходу у вигляді застави розміром 52 тисячі гривень.

«Це максимум, який дозволяє закон у цьому провадженні», - зазначив представник прокуратури.

Зараз САП направило клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному до ВАКС. Про час засідання поки невідомо.

Напередодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату , який запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.