Байден обговорить із союзниками подальшу підтримку України — Bloomberg

Сьогодні президент США Джо Байден обговорить із союзниками наступні кроки щодо підтримки України у боротьбі з вторгненням Росії. У відеоконференції візьмуть участь лідери G7, ЄС та НАТО, повідомляє Bloomberg .

Байден намагається зберегти єдність у підтримці України. Розмова відбудеться в той час, коли Україна проводить контрнаступ проти російських військ і президент РФ Владімір Путін готується зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше з початку війни в лютому.

За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і Сі також планують відвідати саміт «G20» на Балі в листопаді.