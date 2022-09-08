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2022-09-08
Байден обговорить із союзниками подальшу підтримку України — Bloomberg
Президент США має намір зберегти єдність проти російського вторгнення, інформує
© The White House / Flickr
Сьогодні президент США Джо Байден обговорить із союзниками наступні кроки щодо підтримки України у боротьбі з вторгненням Росії. У відеоконференції візьмуть участь лідери G7, ЄС та НАТО, повідомляє
Байден намагається зберегти єдність у підтримці України. Розмова відбудеться в той час, коли Україна проводить контрнаступ проти російських військ і президент РФ Владімір Путін готується зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше з початку війни в лютому.
За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і Сі також планують відвідати саміт «G20» на Балі в листопаді.
Анастасія Гурін, ZN.ua