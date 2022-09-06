Українські військові звільнили деякі села на Херсонщині – Пентагон

Представник Міноборони США розповів про просування ЗСУ на півдні України, інформує ZN.ua.

Українські військові звільнили деякі села на Херсонщині – Пентагон
Фото ілюстративне
© Мар'ян Кушнір/Радіо Свобода

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтверджує, що українські захисники продовжують просуватися на території Херсонщини, повертаючи контроль над деякими населеними пунктами регіону. Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу, пише CNN.

«Те, що ми спостерігаємо в Херсонській області в першу чергу, – це триваючі наступальні операції українців. Вони продовжують певною мірою рухатися вперед. Нам відомо, що вони відвоювали деякі села», – сказав представник Міноборони США.

Водночас, він повідомив, що Штати зафіксували й деяку наступальну активність РФ. Загарбники намагаються просунутися неподалік Бахмута.

Попри те, що в ЗСУ дотримуються режиму тиші щодо наступу захисників на фронті, нещодавно там підтвердили, що під контроль України вдалося повернути Високопілля на Херсонщині. Українські військові мають територіальні перемоги й на східному напрямку, де їм вдалося закріпити деяку територію за річкою Сіверський Донець.


Максим Царук, ZN.ua





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