У жодній цивілізованій країні немає на утриманні держави структур, що керують творчістю письменників, - Олег Хом'як

У жодній цивілізованій країні немає на утриманні держави структур, що керують творчістю письменників, - Олег Хом'як

Політичний психолог Олег Хом'як прокоментував рішення Спілки українських письменників закрити музей Булгакова та пояснив, як працює масова психологія у цьому контексті.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі».

«Це (ред. – Спілка українських письменників) суто радянська сталінська система, в жодній цивілізованій країні немає на утриманні держави структур, що керують творчістю письменників. Це радянська структура ще, мало того, вона отримує з бюджету гроші, це більше ніж 100 мільйонів на рік», - каже Олег Хом'як.

На його думку, насамперед треба прочитати книги Булгакова, а не виходити з його спотвореного образу. Зокрема, зазначає експерт, це антирадянський письменник, він сміявся з усіх і з СРСР теж, використовуючи сарказм, у його книгах немає національного інтересу і його складно віднести до російської літератури.

Тому, констатує він, тут йдеться не так про самого Булгакова, як про масову психологію. Як пояснює політичний психолог, коли люди воюють на фронті, то вони мають чіткого ворога, а в тилу їм треба знайти щось, із чим можна боротися.


user, politeka.net





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