"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео

"Дніпро вже весь у трупах": окупанти кричать про свою катастрофу в Херсоні, відео

Окупант, який перебуває на Херсонському напрямку, побідкався на стан справ в росіян.

Загарбник у розмові з дружиною розповідає, що через обстріли HIMARS розбиті усі мости, а у Дніпрі плавають тіла росіян.

Про це йдеться у аудіоперехоплення розмови окупанта, яку перехопило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

окупанти, російські солдати, російські війська

У розмові загарбник бідкається на постійні обстріли з боку ЗСУ. Він розповідає, що за 40 хвилин, поки намагався зателефонувати дружині, у з'явилось багато поранених. Росіянин нарікає на HIMARS, який здатний влучно знищувати позиції росіян.

"Наш винищувач полетів, не повернувся. Певно, збили. Ось "Точка У" прилетіла по прямій наводці. По понтонній переправі перевозили 12 машин і прямо в "Урал" потрапила. Все розкидало. Цей їбуч** Дніпро, дон-ріка. Дніпро уже весь у трупах. Всі мости розбили. Херсон-хуєсон. Ми тут у повній задниці", - каже окупант дружині.


Алексей Ионов, politeka.net





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