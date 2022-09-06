Верховний Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарію – “ЧЕСНО”

Окрім Партії Шарія, рішення судові рішення про заборону оскаржують ще 6 партій, інформує ZN.ua.

Верховний Суд остаточно заборонив діяльність Партії Шарію – “ЧЕСНО”
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Верховний Суд України під час засідання 6 вересня залишив без задоволення скаргу Партії Шарія та залишив чинним рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили. Про це повідомило “Рух ЧЕСНО” із зали суду.

Розгляд скарги у Верховному суді тривав із 9 ранку до 17 вечора. Лінія захисту партії полягала в тому, що Шарій нібито не має відношення до партії, не є її членом та не входить до керівних органів. Представники партії також наполягали, що висловлювання однієї особи не можуть бути підставою для ліквідації цілої партії.

Зі свого боку Мін'юст доводив, що Шарій є дефакто лідером партії та керує нею. Крім того, представники міністерства наводили факти колаборанства та підривної діяльності окремих представників партії у Маріуполі, Харкові, Херсоні та Вінниці.

Таким чином, Партія Шарія – це перша партія, якій остаточно заборонено діяльність у судовому порядку.

Щодо її фактичного лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду та порушення рівноправності громадян.

Окрім партії Шарія, скарги до ЗС подали ще 6 партій, діяльність яких була заборонена рішеннями Восьмого апеляційного адміністративного суду. Це, зокрема, ОПЗЖ, Союз лівих сил та партія "Соціалісти" Їхні скарги також розглядатимуть у вересні.

Нагадаємо, 4 травня 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а 5 травня місцевий суд відпустив проросійського блогера під підписку про невиїзд.

2012 року Шарій виїхав з України, щоб сховатися від кримінального переслідування, а 2014-го почав вести блог на YouTube. Канал було закрито у березні 2022 року після початку повномасштабної війни.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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