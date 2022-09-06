Українські бійці взяли під вогневий контроль усі переправи РФ на Херсонщині

Вночі ЗСУ вдарили ще по двох переправах росіян і завдали їм нових втрат у техніці та живій силі, інформує ZN.ua.

Українські бійці взяли під вогневий контроль усі переправи РФ на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Захисники України продовжують ускладнювати положення російських загарбників на півдні нашої держави, встановивши вогневий контроль над усіма їхніми переправами на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомило оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.

Упродовж ночі на 6 вересня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали більше 150 вогневих задач. Було уражено живу силу російських військ, їх зброю і техніку, а також дві переправи – поблизу Дар'ївки й Голої Пристані на Херсонщині.

У ОК уже підтвердили, що загарбники втратили 35 своїх солдатів і чотири бойові машини піхоти.


Максим Царук, ZN.ua





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