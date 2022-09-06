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2022-09-06
У центрі Бердянська підірвали авто з "комендантом" міста: перші подробиці та фото
6 серпня у центральній частині Бердянська Запорізької області, окупованому російськими військами, підірвали авто з так званим "комендантом" міста, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на Telegram-канали окупантів.
Зазначається, що інцидент стався поруч з будівлею військово-цивільної адміністрації. "Посадовець" Артем Бардін отримав травми. Його у важкому стані шпиталізували.
Вибухова хвиля також пошкодила три цивільні порожні авто.
В бердянських чатах місцеві повідомлять, що спочатку було підірвано автомобіль, потім лунала тривала стрілянина.
На місці події працюють екстрені служби.
Ксенія Срібнянська, Апостроф