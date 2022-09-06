До псевдореферендуму на окупованих територіях готове все, навіть результати

До проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України — у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях — уже все готово, і навіть результати «голосування»: у так званих «ДНР» та «ЛНР» вони будуть дещо вищими, ніж на території Херсонської та Запорізькій областей, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

Окупанти підготували до «референдуму» майже все — «виборчі штаби», сформували «територіальні виборчі комісії», склали списки.

Також відомі вже й результати «голосування» – у середньому 80%. При цьому куратор "референдуму" перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко вирішив, що на території Луганська та Донбасу за приєднання до Росії виступають 91-92%, а на "звільненій" території Херсонської та Запорізької областей - 75-77%.

«Путіну залишається лише змахнути рукою. І тоді протягом десяти днів «референдуми» будуть організовані та проведені, голоси – підраховані, а результати – оголошено. Однак у Кремлі відмашку поки що не дають», - зазначає автор.

Однією з головних причин є ситуація на фронті, яка не дозволяє провести «референдуми» у «ДНР» та «ЛНР» одночасно з «голосуванням» на «звільнених» територіях Запорізької, Херсонської та, можливо, навіть у Харківській областях.

Але мета проведення псевдореферендумів полягає у легітимізації контролю над захопленими територіями. Росія також хоче своїм громадянам «результат» війни та якось виправдати загибель величезної кількості російських солдатів.