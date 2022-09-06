До псевдореферендуму на окупованих територіях готове все, навіть результати

Його «проведення» дозволить РФ шантажувати Україну та світ застосуванням ядерної зброї, інформує ZN.ua.

До псевдореферендуму на окупованих територіях готове все, навіть результати
Путін, Пушилін та Пасічник підписують договори про "дружбу"
© Офіційний сайт Кремля

До проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України — у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях — уже все готово, і навіть результати «голосування»: у так званих «ДНР» та «ЛНР» вони будуть дещо вищими, ніж на території Херсонської та Запорізькій областей, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «У Путіна проблеми з «референдумами»: які плани Кремля зриває Україна» Володимир Кравченко.

Окупанти підготували до «референдуму» майже все — «виборчі штаби», сформували «територіальні виборчі комісії», склали списки.

Також відомі вже й результати «голосування» – у середньому 80%. При цьому куратор "референдуму" перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко вирішив, що на території Луганська та Донбасу за приєднання до Росії виступають 91-92%, а на "звільненій" території Херсонської та Запорізької областей - 75-77%.

«Путіну залишається лише змахнути рукою. І тоді протягом десяти днів «референдуми» будуть організовані та проведені, голоси – підраховані, а результати – оголошено. Однак у Кремлі відмашку поки що не дають», - зазначає автор.

Однією з головних причин є ситуація на фронті, яка не дозволяє провести «референдуми» у «ДНР» та «ЛНР» одночасно з «голосуванням» на «звільнених» територіях Запорізької, Херсонської та, можливо, навіть у Харківській областях.

Але мета проведення псевдореферендумів полягає у легітимізації контролю над захопленими територіями. Росія також хоче своїм громадянам «результат» війни та якось виправдати загибель величезної кількості російських солдатів.

«По-третє, Росія хоче шантажувати Україну та Захід тотальною мобілізацією та застосуванням ядерної зброї: військова доктрина Росії передбачає використання її «у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави», - зазначає Кравченко.


Ірина Знась, ZN.ua





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