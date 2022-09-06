Роджер Вотерс із Pink Floyd написав листа Олені Зеленській і зганьбився через підтримку РФ

Роджер Вотерс - колишній учасник легендарного англійського гурту Pink Floyd, який сьогодні підтримує Україну і навіть випустив пісню з Андрієм Хливнюком із "Бумбокс". На відміну від Девіда Гілмора та інших колег, Вотерс – шанувальник Росії, який активно транслює пропаганду Кремля, інформує Апостроф .

Музикант опублікував у Facebook відкритий лист до Олени Зеленської та обурив соцмережі підтримкою країни-агресора. Уотерс заявив, що в нашій країні панує "антидемократичний режим" та "крайній націоналізм", що і "спровокувало" РФ розпочати повномасштабну війну. "Відкритий лист пані Олені Зеленській від Роджера Вотерса", - назвав він своє послання.

78-річний прихильник російських наративів написав, що Захід продовжує постачати зброю "армії київського режиму" та "підкидає паливо у вогонь війни". Причиною конфлікту музикант назвав Вашингтон і "крайніх націоналістів", які нібито змусили Володимира Зеленського відступити від Мінських угод, припинити "громадянську війну" на сході країни та надати автономію тимчасово окупованим РФ Донецьку та Луганську.

"На жаль, ваш чоловік погодився з тим тоталітарним, антидемократичним відкиданням волі українського народу, і сили крайнього націоналізму, які зловмисно ховалися в тіні, відтоді керують Україною. З того часу вони також перейшли безліч червоних ліній, які протягом кількох років були чітко окреслені вашим сусідом, Російською Федерацією, і, як наслідок, вони, крайні націоналісти, поставили вашу країну на шлях цієї катастрофи", - написав Вотерс.

Музикант заявив, що якщо Україна не припинить війну на умовах РФ , їй доведеться "боротися до останнього українського життя і, можливо, до останнього людського життя", натякнувши на загрозу ядерної війни.

Свій опус Вотерс назвав "спробою переконати лідерів припинити бійню, яка слугує лише інтересам панівних класів та крайніх націоналістів на Заході та в Україні". За це у коментарях до нього звернулися з критикою як українці, так і співвітчизники.

"Путін убивця. Він був ним, коли служив у КДБ, і він залишається ним зараз. Перестаньте звинувачувати жертву, Роджер. Я шокований, що ви підтримуєте цей кривавий режим", - пишуть люди.

"Краще займіться своєю музикою. У політиці ви знаєтеся незрівнянно гірше, тому російській пропаганді легко вас використовувати".

"Це так само, як просити Рузвельта під час Другої світової війни припинити озброювати Великобританію проти III Рейху, тому що "підкидання палива у вигляді озброєнь у перестрілку ніколи не допомагало погасити війну в минулому"" .

"Дорогий Роджере, нікому немає справи до думок прихильників геноциду. Перестань себе ганьбити".

"Я сподіваюся, ви також написали подібний відкритий лист Путіну та російському народу, благаючи їх скласти зброю?"

"Корисний ідіот".

Фото: Facebook

Фото: Facebook