Депутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війни

Кажуть, що це тільки через страх за власне життя, а не намагання приховати рішення, інформує ZN.ua.

Депутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війни
© Офіс президента

Депутати Верховної Ради України проголосували проти трансляцій засідання парламенту в ефірі телеканалу «Рада» на час дії воєнного стану. Як повідомив народний депутата Ярослав Железняк, обмеження підтримав 241 депутат.

Відповідно до ухваленої постанови зазначається, що «в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України може бути обмежено державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України».

Таким чином телеканал «Рада» і далі буде приймати участь у національному телемарафоні.

Основою для обмеження доступу до парламентсьбких засідань стали депутатаи від «Слуги народу», які віддали 187 голосів, а також представники колишньої ОПЗЖ «Платформа за життя та мир» - 17 голосів, фракції «Довіра» - 15, «Відновлення України» - 12, шестеро позафракційних та по два представники «За майбутнє» та «Голосу».


Ірина Знась, ZN.ua





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