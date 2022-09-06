Депутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війни
Кажуть, що це тільки через страх за власне життя, а не намагання приховати рішення, інформує
Депутати Верховної Ради України проголосували проти трансляцій засідання парламенту в ефірі телеканалу «Рада» на час дії воєнного стану. Як
Відповідно до ухваленої
Таким чином телеканал «Рада» і далі буде приймати участь у національному телемарафоні.
Основою для обмеження доступу до парламентсьбких засідань стали депутатаи від «Слуги народу», які віддали 187 голосів, а також представники колишньої ОПЗЖ «Платформа за життя та мир» - 17 голосів, фракції «Довіра» - 15, «Відновлення України» - 12, шестеро позафракційних та по два представники «За майбутнє» та «Голосу».