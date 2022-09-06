У Європі винесли вердикт росіянці, яка спонсорувала окупантів: деталі рішення суду

У Європі винесли вердикт росіянці, яка спонсорувала окупантів: деталі рішення суду

46-річну росіянку Ольгу Федорову, яка проживає на Кіпрі, оштрафували за рішенням суду на 981 євро.

Про це повідомило естонське видання Postmees.

Причиною адміністративного стягнення став переказ суми в 40 євро на ім'я Володимира Шилова, який постачав до росії безпілотники для ведення війни в Україні.

Прокуратура вимагала для порушниці тюремний термін на п'ять місяців, але її адвокат зумів обмежити міру покарання у вигляді штрафу.

"У разі, якщо Федорова вчинить умисний злочин протягом випробувального терміну, встановленого на рік та вісім місяців, вона буде відправлена до в'язниці", – зазначено у протоколі судового засідання.

При цьому суддя констатувала, що судова практика та прецеденти у зазначеній галузі мізерні. З усім тим, вирок для Федорової повністю співзвучний з нормами суспільних і моральних принципів цивілізованої держави.


Алексей Ионов, politeka.net





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