ЗСУ наступають не лише на херсонському напрямку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що наступ захисників відбувається не лише на півдні, а на різних напрямках, проте про це не говорять публічно, аби для росіян це стало сюрпризом.

"Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки — у множині — і ми маємо рухатися вперед", — заявив під час інтерв'ю ABC , нагадавши, що "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій".

Зеленський додав, що громадяни України не підуть на жодні територіальні поступки агресору. Він зазначив, що деокупація — важке завдання, але це питання часу.