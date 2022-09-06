ЗСУ наступають не лише на херсонському напрямку — Зеленський

Він зауважив, що деокупація — важке завдання, але це питання часу, інформує ZN.ua.

ЗСУ наступають не лише на херсонському напрямку — Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що наступ захисників відбувається не лише на півдні, а на різних напрямках, проте про це не говорять публічно, аби для росіян це стало сюрпризом.

"Я не скажу, що це лише контрнаступ на Херсонщині... Є напрям чи напрямки — у множині — і ми маємо рухатися вперед", — заявив під час інтерв'ю ABC, нагадавши, що "не може обговорювати деталі будь-яких військових дій".

Зеленський додав, що громадяни України не підуть на жодні територіальні поступки агресору. Він зазначив, що деокупація — важке завдання, але це питання часу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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