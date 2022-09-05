У Зеленського закликали українців готуватися до деокупації територій

Кримчан це теж стосується.

У Зеленського закликали українців готуватися до деокупації територій
© Офіс президента України

Радник голови ОП Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованих територій, в тому числі й Криму, стежити за оголошеннями органів влади, які будуть давати рекомендація на час, коли ЗСУ будуть звільнити наші землі від окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна", - пише Подоляк, інформує ZN.ua.

Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде ??.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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