У Зеленського закликали українців готуватися до деокупації територій

Радник голови ОП Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованих територій, в тому числі й Криму, стежити за оголошеннями органів влади, які будуть давати рекомендація на час, коли ЗСУ будуть звільнити наші землі від окупантів. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна", - пише Подоляк, інформує ZN.ua .