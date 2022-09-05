В Афганістані смертник атакував посольство Росії: загинули дипломати та десятки перехожих

Сьогодні, 5 вересня, у столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник приніс на собі бомбу і став у натовп людей біля посольства Росії. Снаряд здетонував, унаслідок чого загинули щонайменше двоє російських дипломатів, ще 23 людини постраждали, інформує Апостроф .

Про це повідомили в росЗМІ.

Поліція Кабула підтвердила версію, що терорист-смертник вчинив теракт поблизу посольства Росії, однак, за її даними, охоронці консульства ліквідували чоловіка ще при підході до воріт, а яким чином здетонувала бомба - невідомо.

Водночас у кабульських ЗМІ пишуть, що смертник все ж зайшов у натовп людей поблизу посольства, які слухали візові списки. Там він і начебто підірвався. Крім того, за підрахунками місцевих медіа, загинуло близько 20 осіб, але джерела не змогли зафіксувати це на фото, оскільки таліби оточили район і відібрали в людей телефони чи камери.

У російському МЗС інформували, що через теракт загинули два співробітники посольства. За попередніми даними, це другий секретар посольства і представник служби безпеки. Ще 23 людини отримали поранення.