Штрафи для жінок, які не стали на військовий облік, не передбачені до кінця року – юрист

Штрафи для жінок, які повинні стати на військовий облік з 1 жовтня, але не зроблять цього, не передбачені до кінця 2022 року, заявив юрист Міноборони Володимир Смілка в інтерв’ю « Суспільному ».

За словами юриста, на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Наприклад, вони також не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

"Це продиктовано гендерною рівністю. Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування", — пояснив він.

Для взяття на військовий облік жінкам треба надати такі ж документи, які надають чоловіки: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", — сказав він.

Наразі, за словами юриста, Міноборони досліджує, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію, тож можливі додаткові законодавчі зміни.