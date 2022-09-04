ЗСУ мають засоби і сили, щоб не допустити збільшення кількості військ РФ на півдні

Українські військові мають всі необхідні засоби і сили, щоб РФ не мала можливості збільшувати кількість своїх військ на півдні України, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, інформує "Укрінформ".

"Ми і надалі будемо працювати за тією самою формулою, що й працюємо зараз: як тільки вони будуть намагатися, щоб їх там (на південному напрямку - ред.) стало більше, ми застосуємо всі засоби і сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, в наші сили і вірю, що ми це зможемо", - наголосила Гуменюк.