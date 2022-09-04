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2022-09-04
Джон Салліван завершив свою роботу в ролі посла США в РФ і залишив Москву
Він обіймав цю посаду майже три роки.
© U.S. Embassy Moscow|facebook
Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла США в Росії і в неділю залишив територію федерації,
Салліван завершує 40-річну кар’єру на державній службі. Він встиг попрацювати під час правління п'яти президентів США. Мав, зокрема, посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США. Послом США в Росії був з грудня 2019 року.
До прибуття в Москву наступника Саллівана обов’язки повіреного у справах США у Росії виконуватиме Елізабет Руд.
Анастасія Дейна, ZN.ua