Джон Салліван завершив свою роботу в ролі посла США в РФ і залишив Москву

Він обіймав цю посаду майже три роки.

Джон Салліван завершив свою роботу в ролі посла США в РФ і залишив Москву
© U.S. Embassy Moscow|facebook

Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла США в Росії і в неділю залишив територію федерації, повідомляє посольство.

Салліван завершує 40-річну кар’єру на державній службі. Він встиг попрацювати під час правління п'яти президентів США. Мав, зокрема, посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США. Послом США в Росії був з грудня 2019 року.

До прибуття в Москву наступника Саллівана обов’язки повіреного у справах США у Росії виконуватиме Елізабет Руд.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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