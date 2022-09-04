Джон Салліван завершив свою роботу в ролі посла США в РФ і залишив Москву

Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла США в Росії і в неділю залишив територію федерації, повідомляє посольство.

Салліван завершує 40-річну кар’єру на державній службі. Він встиг попрацювати під час правління п'яти президентів США . Мав, зокрема, посаду заступника державного секретаря США , керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США . Послом США в Росії був з грудня 2019 року.