З початку доби війська РФ випустили по Україні понад десять ракет

Окупанти продовжують обстріли.

З початку доби війська РФ випустили по Україні понад десять ракет
© Верховна Рада України

Сьогодні, 4 вересня, війська РФ уже випустили по Україні понад десять ракет. Сили ППО знищили дві ворожі ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбук.

«З початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування», - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що окупанти випустили керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 «Онікс», а також крилаті ракети «Іскандер-К».

«Усього було випущено більше десяти ракет, дві з яких - Х-59 та імовірно «Іскандер-К», були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України», - повідомляють українські захисники.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах, зенітними ракетами С-300.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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