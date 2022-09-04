Війська РФ вбили вже 382 дитини в Україні — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 4 вересня 2022 року понад 1 122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ . За даними ювенальних прокурорів, 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених від військ РФ територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

Зокрема, 3 вересня внаслідок ворожого обстрілу Зеленодольська в Дніпропетровській області загинув 9-річний хлопчик.

Також 3 вересня окупанти з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів обстріляли с. Висунськ Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 8-річний хлопчик, ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення.

З початку війни через ворожі бомбардування та обстріли пошкоджено 2 328 закладів освіти в Україні, з них 289 зруйновано повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.