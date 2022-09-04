Війська РФ вбили вже 382 дитини в Україні — Офіс генпрокурора
Понад 740 дітей отримали поранення.
Станом на ранок 4 вересня 2022 року понад 1 122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За даними ювенальних прокурорів, 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це
Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених від військ РФ територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Миколаївській - 71, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
Зокрема, 3 вересня внаслідок ворожого обстрілу Зеленодольська в Дніпропетровській області загинув 9-річний хлопчик.
Також 3 вересня окупанти з реактивних систем залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів обстріляли с. Висунськ Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 8-річний хлопчик, ще троє дітей 9, 7 та 11 років отримали поранення.
З початку війни через ворожі бомбардування та обстріли пошкоджено 2 328 закладів освіти в Україні, з них 289 зруйновано повністю.
В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб:
Також створена платформа «