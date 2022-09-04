Знаряддя окупації, а не наступу: де і як РФ може використати 3-й армійський корпус

Сформований з добровольців 3 Армійський Корпус окупаційних військ Росії може бути використаний не для захоплення нових, а для утримання вже захоплених території України, припускає експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров.

«Складається враження, що 3-й АК – це не просто ще одне формування ЗС РФ, а саме окупаційне, яке створюється для стаціонарного розміщення і "прописки" на новоокупованих територіях України. На зразок створених на межі 2014/2015 років 1-го АК в ОРДО і 2-го АК в ОРЛО», - пише експерт для InformNapalm.

Якщо Кремлю вдасться домогтися «заморозки» війни та формалізації нового статусу Херсонщини та Приазов’я, новосформований корпус може бути перекинутий саме туди. Це дозволить частинам 58-ї і 49-ї армій ЗС Росії повернутися на Північний Кавказ. а 22-го АК – в окупований Крим.

«Формування нового 3-го АК відбувається за “чеченською”, а не "донбаською" моделлю», - зауважує Майоров.

Тобто, йдеться про навчених росіян, а не різношерстих колаборантів, скріплених і посилених наставниками з кадрової армії РФ .

Побічно про це свідчать згадувані у ЗМІ нові 6-та мотострілецька дивізія, 72-га окрема мотострілецька бригада та 17-та артбригада великої потужності, які створюються спеціально під 3-й АК.

«Але номер корпусу може свідчити про розвиток саме “донбаської” теми військового освоєння України», - додає він.

На думку фахівців, одного корпусу може виявитися замало, щоб утримати усі захоплені території. Тож Росія може вдатися до формування 4-го та інших. Однак проблеми, які виникли з комплектуванням навіть одного 3 АК здатні обмежити наполеонівські плани Кремля.