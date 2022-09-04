На українсько-польському кордоні критична ситуація: в Мінінфраструктури кажуть про катастрофу

Ситуація на українсько-польському кордоні стає критичною і може перерости у катастрофу. Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram .

Кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони, інформує ZN.ua .

Цього тижня черга з вантажних автівок до пункту пропуску "Ягодин" на польському кордоні перетнула межу у 45 кілометрів. Водії змушені практично жити на узбіччі.

За словами Мустафи Найєма, головна причина черг – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль.

Натомість кількість працівників українських служб збільшилась майже у 1,5 раза, що дозволяє зменшити час перевірки одного авто до 10-15 хв.

"Головний показник – порівняння довжини черг з української та польської сторони: якщо з нашого боку, на експорт вони сягають від 10 до 45 кілометрів, то з польського боку 5 кілометрів - максимум", – відзначив заступник міністра.