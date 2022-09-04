Кадиров може очолити Росгвардію замість Золотова – ЗМІ

Голова Чечні Рамазан Кадиров 3 вересня записав відеозвернення, в якому натякнув на відставку.

«Сьогодні дізнався, що я, виявляється, «довгожитель» серед чинних очільників суб'єктів РФ. Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову та довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте та зрозумієте», - підписав ролик Кадиров.

У зверненні Кадиров нагадав, що керує Чеченською республікою вже 15 років, довше, ніж будь-хто інший з чинних керівників російських регіонів.

«У нас у кавказців, чеченців є прислів'я: яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це буває ще приємніше. (…) Тому я думаю, що мій час теж настав, поки мене не вигнали», - додав він.

Джерело, близьке до адміністрації президента РФ , розповіло Meduza, що Кадиров може очолити Росгвардію.

Нинішнього керівника Росгвардії Віктора Золотова пророкують на місце міністра оборони замість Сєргєя Шойгу, який впав у немилість на тлі провалів російської армії в Україні.