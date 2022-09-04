ISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерів

Кремль може активізувати свої зусилля щодо впровадження цензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, що висвітлюють війну в Україні. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни ISW в своєму останньому звіті за 3 вересня.

Нещодавно в Росії затримали, а потім звільнили відомого російського блогера-мільйонника, засновника Telegram-каналу WarGonzo Семена Пегова, нібито через п'яні погрози адміністратору готелю.