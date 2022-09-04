Новостей.COM ⇒
2022-09-04
ISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерів
На російське медіасередовище найближчим часом чинитимуть тиск. Проте, як не дивно, йдеться й про платформи, риторика яких загалом співпадає з пропагандистською лінією Кремля, інформує
© oppps.ru
Кремль може активізувати свої зусилля щодо впровадження цензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, що висвітлюють війну в Україні. Таке припущення
Нещодавно в Росії затримали, а потім звільнили відомого російського блогера-мільйонника, засновника Telegram-каналу WarGonzo Семена Пегова, нібито через п'яні погрози адміністратору готелю.
Оксана Коваль, ZN.ua