ISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерів

На російське медіасередовище найближчим часом чинитимуть тиск. Проте, як не дивно, йдеться й про платформи, риторика яких загалом співпадає з пропагандистською лінією Кремля, інформує ZN.ua.

ISW: Кремль може посилити цензуру щодо російських воєнкорів та блогерів
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Кремль може активізувати свої зусилля щодо впровадження цензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, що висвітлюють війну в Україні. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни ISW в своєму останньому звіті за 3 вересня.

Нещодавно в Росії затримали, а потім звільнили відомого російського блогера-мільйонника, засновника Telegram-каналу WarGonzo Семена Пегова, нібито через п'яні погрози адміністратору готелю.


Оксана Коваль, ZN.ua





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