Приїхали заарештувати: мешканець Токмака підірвав себе та окупантів, фото

Український партизан Максим Махринов, який допомагав визволенню рідного Токмаку Запорізької області, що наразі під окупацією Росії, підірвав себе разом із російськими загарбниками, що прийшли його звинувачувати у коригуванні вогню ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал місцевого видання "РИА Мелитополь", інформує Апостроф .

Махринов підірвав себе разом із двома російськими окупантами при виході з під’їзду свого будинку у Токмаку 2 вересня. Вони прийшли до 38-річного українця, щоб звинуватити у коригуванні вогню ЗСУ по місцевих базах російських бойовиків.

"Максим дійсно партизанив, допомогаючи визволенню рідного міста. Останніми словами Максима були “Слава Україні!”, - йдеться у повідомленні.

До цього, 1 вересня, український партизан у Токмаку допоміг ліквідувати пару загарбників.

Фото: t.me/riamelitopol