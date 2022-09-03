Расмуссен закликає США посилити підтримку України й засмутити автократів

Сполученим Штатам варто посилити підтримку України в обсягах, які дозволять їй перемогти у війні з Росією, та забезпечать сталий мир, наголошує колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

У коментарі виданню Foreign Policy Расмуссен пояснив, як підтримка України може допомогти США .

Політик зауважує, що російське вторгнення в Україну активізувало питання оборони для урядів європейських країн, зокрема, підштовхнуло Фінляндію та Швецію до вступу в НАТО, інформує ZN.ua .

«Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно», - пояснює він.

У разі затяжної війни у центрі Європі Сполученим Штатам буде важче зосередитися на своєму головному стратегічному фокусі уваги – Тихоокеанському регіоні та конкуренції з Китаєм, зазначає Расмуссен.

На його думку, найкращий спосіб уникнути пастки – надати Україні все необхідне для перемоги у цій війні. «Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову», - аргументує Расмуссен.

Колишній генсек НАТО є головою робочої групи з розробки ідей безпекових гарантій для України. Робота групи ще триває, однак експерти сходяться на думці, що найкращим стримуванням від подальшої агресії РФ буде сильна з військової точки зору Україна.

«Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього - лідер РФ Владімір Путін не зупиниться на Україні», - наголошує політик.

Расмуссен нагадує, що російсько-українська війна має глобальне значення, адже за реакцією Заходу, як за лакмусовим папірцем, стежать диктатори в усьому світі.

«Наближається складна зима і єдність країн Заходу постане перед випробуваннями. Але Захід має подвоїти зусилля задля того, щоби гарантувати, що Україна здобуде і перемогу, і подальший мир. Якщо зазнати у цьому невдачі – автократи у всьому світі радітимуть», - підсумовує він.