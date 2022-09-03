Виїзд за кордон у відрядження не дозволили, а тих, хто виїхав, відстежать і покарають

Чоловікам, які націлилися на закордонні відрядження, виїзд за кордон поки не дозволили. А тих, хто залишив Україну таємно, влада обіцяє вистежити і покарати.

Про це стало відомо із повідомлень представників влади.

Зокрема, прем'єр Денис Шмигаль не підписав постанови щодо єВідрядження. Цей документ відкривав українським бізнесменам шлях до ділових поїздок за кордон. Адже за півроку, відколи діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків, у представників бізнесу накопичилося чимало завдань, які неможливо вирішити в онлайн-режимі. Вони вимагають лише безпосереднього спілкування з партнерами.

Саме на них було розраховано постанову єВідрядження. Згідно з цим документом, представники ділових кіл отримували можливість виїхати за кордон у відрядження на строк до 7 днів. При цьому постановою висувався ряд умов до того, хто виїжджав, які унеможливлювали виїзд людей, не пов'язаних з бізнесом.

"Вишенькою на торті" була заставна сума у розмірі 200 тисяч гривень, яку планувалося вносити за кожного, хто виїжджає. Цю суму мали повертати всім, хто встиг повернутися з відрядження за семиденний термін. А в разі неповернення відрядженого або його запізнення, заставну суму планували надсилати на користь ЗСУ.

Однак глава Кабміну не підписав цю постанову, мотивуючи тим, що вона потребує доопрацювання.

"Поки що триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли і в якому форматі", - заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Більш категорично висловився із цього приводу нардеп Ярослав Железняк. Він заявив, що з цією постановою "вийшло просто жахливо". Адже бізнесу обіцяли таку можливість ще з 1 вересня.

"Чи будуть після такого підприємці вірити державі? Питання риторичне. Щось мені підказує, що підприємцю байдуже, хто саме винен. Прем'єр чи Мінекономіки, які з 19 серпня не змогли домовитися", - пише Железняк.

Усіх, хто виїхав "підпільно", відстежать і покарають

Отже, поки що з цим повна невизначеність. Натомість у РНБО недвозначно пригрозили чоловікам, які виїхали за кордон "манівцями" і не повернулися в Україну.

"Всіх чоловіків, які, незважаючи на заборону, виїхали з України за кордон, при поверненні назад затримуватимуть. Йдеться про українців призовного віку, які втекли з держави під час воєнного стану", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

При цьому він попередив утікачів, що уникнути покарання їм не вдасться. При поверненні в Україну їх затримають на кордоні і піддадуть ретельній перевірці, щоби з'ясувати, як їм вдалося залишити країну. Щоправда, в деталі покарання Олексій Данилов не вдавався.

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