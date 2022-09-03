Омбудсмен припустив, коли експертів ООН та МКЧХ пустять до Оленівки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець спрогнозував, коли може відбутися візит представників Червоного Хреста до колонії Оленівки, де загинули українські визволителі Маріуполя.

За словами Лубінця, на сьогоднішній день представники МКЧХ не отримали доступу від російської влади. Така сама ситуація з представниками ООН .

“В даний час представники МКЧХ, незважаючи на заяви РФ , що вони готові надати доступ, не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація щодо місії ООН . Напевно, це станеться після того, як вони заберуть усі докази військового злочину. Наразі цього не відбувається”, - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Омбудсмен поскаржився на відсутність дій з боку МКЧХ та ООН .