«Економічну контррозвідку» СБУ очолив позаштатний радник ОП з кола Татарова — Наші гроші

Заступником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України у серпні 2022 року призначили Артема Шило, який останніми роками був позаштатним радником всього Офісу президенту, а до того уже працював в СБУ — у ті часи йому закидали причетність до зловживань службовим становищем, йдеться у матеріалі « Наших грошей ».

На новій посаді Шило курує діяльність підрозділу, який є аналогом сумнозвісного Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки – так званій «економічній контррозвідці». Цей підрозділ неодноразово потрапляв у різні скандали, як от обкладання даниною імпортерів медичних препаратів за часів Порошенка. Щоправда за нової влади один із фігурантів тієї справи — Микола Беззубенко — став радником голови Офісу президента Андрія Єрмака та захистив дисертацію про ухиляння від сплати податків під науковим керівництвом Олега Татарова.

Сам Артем Шило на початку президентства Зеленського працював в СБУ заступником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

«У анонімних замовних публікаціях його звинувачували у крадіжках грошей з банківських рахунків, нібито здійснених за допомогою хакерів, чию діяльність і контролював департамент Шила. Жодних доказів корупції не було, але його родина не бідувала. Журналісти «Схем» виявили, що родина Шила має маєток під Києвом, оформлений на батька. Йдеться про котедж у «Золоче» (село Вишеньки) в Бориспільському районі», - зазначають «Наші гроші».

Під час переділу сфер впливу в СБУ між угрупуваннями Єрмака та Баканова у 2021 році він звільнився із служби. Згідно з офіційними даними Артем Вікторович Шило у лютому 2022 року відкрив і у липні закрив у Харкові ФОП, зареєстроване для діяльності у сфері права та інформатизації. Паралельно у квітні 2022 року він заснував у Києві юридичне ТОВ «Пріккер», директором якого є батько — Віктор Шило.

Також розслідувачі знайшли слід Артема Шила в 2021 році в «Укрзалізниці» — його ім’я пов’язують з Євгеном Лященком. Останній є колишнім керівником «Медіа групи Україна» Ріната Ахметова, а у 2021 році був призначений членом правління «Укрзалізниці».

«Нині Лященка називають близьким до керівництва Офіса президенту», - підкреслює видання.