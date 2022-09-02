Україна може стати «зеленим» енергохабом для Європи, який замінить «брудні» енергоресурси РФ — Зеленський

В України великий потенціал для розвитку потужностей у «зеленій» енергетиці та у виробництві «зеленого» водню, інформує ZN.ua.

Україна може стати «зеленим» енергохабом для Європи, який замінить «брудні» енергоресурси РФ — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки експорту української електроенергії можна стабілізувати енергоспоживання сусідніх країн ЄС. За його словами, Україна може стати «зеленим енергохабом» для Європи, який замінить брудні енергоресурси РФ. Про це президент заявив під час виступу на міжнародному економічному форумі «Амброзетті» в Італії.

«Ми готові сприяти зупинці цінового хаосу у Європі. Поки Росія витрачає сили, щоб збільшити дефіцит газу на ринку та ціни, Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС», - заявив Зеленський.

Однак, за його словами, зокрема й для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулася у безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі, оскільки окупація станції значно послаблює можливість України допомогти Європі в енергосфері.

На думку Зеленського, завдяки експорту електроенергії з України можна стабілізувати енергоспоживання країн ЄС.

«Як наслідок, це зменшить енерготиск Росії на всю Європу, а отже, і на Італію. Навіть зараз, при всіх складнощах, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії», - наголосив президент України.

Зеленський додав, що Україна може стати «зеленим» енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси.

«Брудні – у різних сенсах цього слова: і в екологічному, і в моральному. У нашої країни – величезний природний потенціал для розвитку потужностей у «зеленій» енергетиці та у виробництві «зеленого» водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а можливо, у сотні гігават «зелених» електричних потужностей і мільйони тонн «зеленого» водню», - пояснив президент.

Він також нагадав, що вже є інфраструктура для транспортування електрики та водню в ЄС.

«І ми завжди дотримували слова в забезпеченні Європи енергоресурсами. Просто порівняйте це з типовою поведінкою Росії, яка завжди порушує договори та використовує економіку для політичного шантажу, не виконуючи своїх же обіцянок», - заявив Зеленський.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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