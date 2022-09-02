Співробітник ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ цирком

Інженер окупованої ЗАЕС розповів деталі візиту представників МАГАТЕ, інформує ZN.ua.

Співробітник ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ цирком
© Новое издание

Представники МАГАТЕ під час інспектування Запорізької АЕС спілкувались із працівниками лише у присутності російських військових та працівників «Росатому». Приватних розмов з персоналом вони не мали. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на анонімне джерело з числа співробітників ЗАЕС.

«Це був цирк», — сказав співробітник станції.

Як розповів інженер, окупанти водили гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом та привели до них місцевих колаборантів із заявами від «небайдужих громадян» про необхідність припинення обстрілів.

Окупанти переконували представників місії у тому, що на станції перебувають не бойові підрозділи російської армії, а «війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту», а також показували «мапу прильотів», намагаючись довести, що обстріли здійснюють українські військові, і навіть показували «український снаряд».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Проти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкціїПроти «екскурсовода» «Росатому» на ЗАЕС ввели санкції
"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС"Ще потрібно порахувати і оплакати всіх загиблих": мешканка Енергодару розповіла, як містяни пережили день візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."Данілов назвав дату початку агресії рф проти України, і це навіть не 2008-й: "Мало хто знає..."
На жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного — Зеленський відповів Гроссі про візит на ЗАЕСНа жаль, не почули ми поки що від МАГАТЕ головного — Зеленський відповів Гроссі про візит на ЗАЕС
Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"Ситуацію на ЗАЕС місії МАГАТЕ "пояснював" радник гендиректора "Росатому"
В "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіянВ "Енергоатомі" незадоволені візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС: сім головних порушень росіян
Гроссі й більша частина місії МАГАТЕ виїхали з Запорізької АЕСГроссі й більша частина місії МАГАТЕ виїхали з Запорізької АЕС
В ОП здивовані тим, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС тривав лише дві годиниВ ОП здивовані тим, що візит МАГАТЕ на ЗАЕС тривав лише дві години
Гроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕСГроссі підкреслив, що МАГАТЕ встановить постійну присутність на Запорізькій АЕС
Окупанти показали свій злочин на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ зробили першу заявуОкупанти показали свій злочин на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ зробили першу заяву
Последние новости
Подгружаем последние новости