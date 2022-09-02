Співробітник ЗАЕС назвав візит МАГАТЕ цирком

Представники МАГАТЕ під час інспектування Запорізької АЕС спілкувались із працівниками лише у присутності російських військових та працівників «Росатому». Приватних розмов з персоналом вони не мали. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на анонімне джерело з числа співробітників ЗАЕС.

«Це був цирк», — сказав співробітник станції.

Як розповів інженер, окупанти водили гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом та привели до них місцевих колаборантів із заявами від «небайдужих громадян» про необхідність припинення обстрілів.

Окупанти переконували представників місії у тому, що на станції перебувають не бойові підрозділи російської армії, а «війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту», а також показували «мапу прильотів», намагаючись довести, що обстріли здійснюють українські військові, і навіть показували «український снаряд».