Україна бере хитрістю: контрнаступ ЗСУ не буде бліцкригом і це правильно – ISW

Українцям та Заходу не варто піддаватися російським інформаційним операціям, які розповідають, що український контрнаступ на півдні провалився. Українське командування діє хитро і довго готувало передумови для наступальних дій, які ЗСУ веде сьогодні. Українська армія економить сили і не буде намагатися проводити бліцкриг, а діятиме синхронно з «деградацією російських можливостей». Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни ( ISW ) за 31 серпня.

Росіяни поширюють кілька наративів про контрнаступ ЗСУ: перший – «контрнаступ провальний», другий – Україна пішла на контрнаступ з «політичних» причин, зокрема під тиском Заходу, третій – на контрнаступі наполягав президент Володимир Зеленський і, навпаки, проти нього був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а між ними конфлікт, тому Залужний був змушений на це піти.

ISW закликає не вірити жодному з них наративів, бо «військові дії масштабу цього контрнаступу не вдаються і не провалюються ні за день, ні за тиждень», українська влада давно визнала, що ЗСУ не мають достатньої маси механізованих сил, які були б необхідні для проведення бліцкригового удару. Натомість ЗСУ місяцями працювали над створенням умов для наступу, атакуючи та порушуючи російські тили та шляхи постачання, а час початку контрнаступу узгоджується з деградацією російських можливостей на заході Херсонщини.