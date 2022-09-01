Україна бере хитрістю: контрнаступ ЗСУ не буде бліцкригом і це правильно – ISW
Американські аналітики закликають не піддаватися російським інформаційним операція про «провальний український контрнаступ», інформує
Українцям та Заходу не варто піддаватися російським інформаційним операціям, які розповідають, що український контрнаступ на півдні провалився. Українське командування діє хитро і довго готувало передумови для наступальних дій, які ЗСУ веде сьогодні. Українська армія економить сили і не буде намагатися проводити бліцкриг, а діятиме синхронно з «деградацією російських можливостей». Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни (
Росіяни поширюють кілька наративів про контрнаступ ЗСУ: перший – «контрнаступ провальний», другий – Україна пішла на контрнаступ з «політичних» причин, зокрема під тиском Заходу, третій – на контрнаступі наполягав президент Володимир Зеленський і, навпаки, проти нього був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а між ними конфлікт, тому Залужний був змушений на це піти.
ISW закликає не вірити жодному з них наративів, бо «військові дії масштабу цього контрнаступу не вдаються і не провалюються ні за день, ні за тиждень», українська влада давно визнала, що ЗСУ не мають достатньої маси механізованих сил, які були б необхідні для проведення бліцкригового удару. Натомість ЗСУ місяцями працювали над створенням умов для наступу, атакуючи та порушуючи російські тили та шляхи постачання, а час початку контрнаступу узгоджується з деградацією російських можливостей на заході Херсонщини.