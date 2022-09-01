Список Кремля — Зеленський представив відео на Венеціанському кінофестивалі

У середу, 31 серпня, в Італії відбулася церемонія відкриття 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників та гостей фестивалю з промовою про Україну та війну, яку Росія веде вже 189 днів.

Своє відеозвернення він записав у дворі офісу президента на Банковій.

«Ця історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа і світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну», — розповів Зеленський.

Він закликав діячів культури не мовчати, не боятись, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужими до війни яку розв’язала Росія.

До учасників фестивалю він звернувся зрозумілою для них мовою кіно.

«Ви не побачите далі моторошні кадри, вибухи, постріли, руйнування, біль та сльози. Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачить. Невід’ємна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу, важливі імена, які йдуть у невідомість, бо в мить, коли вони з’являються на екрані, більшість глядачі роблять дві речі: встають і йдуть. Знаю, що перше сьогодні — важливо, друге — неможливо», —сказав президент перед демонстрацією учасникам фестивалю стилізованого під фінальні титру фільму відео тривалістю понад три з половиною хвилини.

Відео під назвою «Список Кремля» — перелік імен 358 українських дітей, яких вбила Росія в десятках українських міст та сіл, куди дотягнулась рука путінських військ.

«Втомитись від України — означає відмахнутись від цих імен, забути їх. Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи. Не здасться, буде з Україною до переможного кінця, коли правда і справедливість почують оплески», — завершив президент України.

Свято кіно у Венеції триватиме до 10 вересня. 24 серпня року Венеціанський кінофестиваль оголосив, що 8 вересня в рамках фестивалю пройде День України. Цьогоріч нашу країну представляють три фільми: «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» Євгена Афініївського та «Київський процес» режисера Сергія Лозниці.