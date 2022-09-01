Wyborcza: В поляків почала з'являтися «втома» від війни в Україні
Опитування показало, що наші сусіди досі бояться за своє майбутнє через російське вторгнення в Україну, хоч і перестають вірити в нездоланність армії Кремля, інформує
Поляки дуже хочуть, щоб Україна перемогла у війні, яку їй нав’язала Росія. І тому вони з задоволенням читають історії про провали російської армії і успіхи української. Однак, в Польщі почала з’являтися «втома» від новин про кровопролиття, яке відбувається в сусідній країні.
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Про біженців і страх щодо майбутнього Польщі
Результати опитування показали, що 99% поляків впевнені, що біженців з України в їхніх громадах прийняли добре. Втім, відповідь людей помітно відрізняється залежно від статі. Жінки частіше оцінювали прийом біженців як хороший (70,1%), ніж чоловіки (63,6%). Водночас, жінки більш активно брали участь в наданні допомоги біженцям. Найгірше прийом українців в Польщі оцінила молодь і люди з професійно-технічною освітою.