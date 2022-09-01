Wyborcza: В поляків почала з'являтися «втома» від війни в Україні

Поляки дуже хочуть, щоб Україна перемогла у війні, яку їй нав’язала Росія. І тому вони з задоволенням читають історії про провали російської армії і успіхи української. Однак, в Польщі почала з’являтися «втома» від новин про кровопролиття, яке відбувається в сусідній країні.

Про це пише Gazeta Wyborcza з посиланням на результати телефонного опитування, яке провела Лабораторія міжнародних досліджень Варшавського університету в кінці травня і на початку червня. В дослідженні взяли участь 1609 людей, які відповіли на різні питання щодо війни в Україні. Зокрема, дослідники запитували у поляків про їхні страхи щодо майбутнього своєї країни, про прийом біженців з України, висвітлення війни в польських ЗМІ і про те, чи була Росія готова до конфлікту, який вона ж сама і почала.

Про біженців і страх щодо майбутнього Польщі

Результати опитування показали, що 99% поляків впевнені, що біженців з України в їхніх громадах прийняли добре. Втім, відповідь людей помітно відрізняється залежно від статі. Жінки частіше оцінювали прийом біженців як хороший (70,1%), ніж чоловіки (63,6%). Водночас, жінки більш активно брали участь в наданні допомоги біженцям. Найгірше прийом українців в Польщі оцінила молодь і люди з професійно-технічною освітою.