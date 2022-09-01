Раді пропонують закликати міжнародну спільноту визнати Білорусь спонсором тероризму

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови, у якій рекомендують парламенту звернутися до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо визнання Республіки Білорусь державою – спонсором тероризму.

У постанові № 7716 зазначається, що підтримуючи агресора, Республіка Білорусь є співучасницею військових злочинів, вчинених на території України державою-агресором Російською Федерацією та, відповідно до вимог міжнародного права, є співагресором і повинна нести відповідальність за скоєні військові злочини нарівні з РФ .

Український парламент також просить міжнародні інституції:

визнати Республіку Білорусь державою-спонсором тероризму;

посилити тиск на Республіку Білорусь, зокрема накласти на неї санкції як до держави-спонсора тероризму,

ввести санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій Білорусі, які підтримують війну проти України.

"З початку війни Росії проти України Республіка Білорусь надала свої території та об'єкти військової інфраструктури російським військам для нападу на Україну. Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є співагресором… За час військового протистояння з території Білорусі по Україні російські агресори випустили понад 600 ракет, які призвели до масових руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури та смертей серед мирного населення Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської областей та м. Києва", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови.