В окупованому Маріуполі росіяни не змогли запустити морський порт

Росія нам не вдалось повноцінно запустити роботу морського порту в окупованому Маріуполі, тому ФСБ заарештувало так званого «керівника» Маріупольського порту від Павла Шацького. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«ФСБ заарештувало керівника Маріупольського порту від окупантів Павло Шацького. При тому, що він є громадянином Росії та був відкомандирований в Маріуполь з початком окупації», - повідомляє Андрющенко.

За інформацією радника мера, так званого «керівника» порту заарештували за розкрадання російського бюджету та провал з запуском роботи порту.

«Найцікавіше, що донос, на підставі якого його заарештовано, написано командою гауляйтера Іващенка. Павуки продовжують жерти один одного і це гарна новина», - додав Андрющенко.