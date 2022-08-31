NYT: В Україні і в Росії Путін воює проти всього, що збудував Горбачов

24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, спадщина Міхаіла Горбачова нависла над промовою Владіміра Путіна, яку він виголосив на світанку.

«Параліч влади і волі - це перший крок до повної деградації і забуття. Ми втратили впевненість лише на мить, але цього вистачило, щоб порушити баланс сил в світі», - говорив Путін, маючи на увазі розпад СРСР.

Російський автократ вважає кінець Радянського Союзу «найбільшою геополітичною катастрофою століття» і «справжньою трагедією» для мільйонів росіян, які стали громадянами нових країн. За словами Путіна, причиною цієї «катастрофи» стали слабкі нерви лідера, який був готовий коритися вимогам підступного і дволикого Заходу. Пропаганда Кремля часто нагадує про цю помилку глядачам, наголошуючи, що Путін не збирається її повторювати, - пише в своїй статті голова московського бюро New York Times Антон Трояновскій.

В Україні Путін веде бій в тіні імперії, кінець якої очолив Горбачов. Російський автократ розв’язав війну, яка відібрала життя у тисяч людей в ім’я відновлення домінування Москви над тим, що в Кремлі називають «російськими землями». Але битва Путіна за скасування спадщини Горбачова, про чию смерть було оголошено у вівторок, виходить далеко за межі контролю над територіями. Вона також охоплює особисті і політичні свободи, які останній лідер СРСР запровадив, а сучасний Кремль намагається швидко ліквідувати.

«Всі реформи Горбачова тепер обнулені, перетворені на дим і попіл. Це була робота всього його життя», - сказав журналіст Алєксєй Венедіктов, який дружив з Горбачовим.