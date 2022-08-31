Східні країни ЄС готові обмежити в'їзд для росіян, якщо цього не зробить весь блок — FT

Східні країни ЄС, які межують з Росією, пригрозили прийняти «національні заходи», щоб скоротити кількість росіян, які в’їжджають на їхню територію і в Шенгенську зону, якщо весь ЄС не домовиться про колективний підхід, повідомляє Financial Times .

Заява п’яти держав-членів надійшла напередодні зустрічі міністрів закордонних справ блоку, щоб обговорити питання обмеження видачі віз громадянам РФ , яке різко розділило 27 членів ЄС.

У спільній заяві, з якою ознайомилося видання Financial Times, Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва вимагають від Єврокомісії запропонувати «відповідні заходи щодо віз», які «рішуче зменшать потік російських громадян до ЄС та Шенгенської зони».

«До тих пір, поки такі заходи не будуть запроваджені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони», — йдеться у заяві.

Заява підвищує ставки для обговорення цього питання, оскільки Брюссель прагне зберегти єдність, одночасно продовжуючи карати Росію за війну проти України.

«Це наша національна компетенція згідно з принципом національної безпеки вирішувати питання в’їзду на нашу територію», – сказав журналістам міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Близько 700 тисяч росіян в'їхали до цих п'яти країн з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого. Більшість із них – туристи, які використовують прикордонні країни як ворота для поїздки на відпочинок до західних країн ЄС.

«Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці», — йдеться у спільній заяві п’яти країн, у якій також підкреслюється необхідність збереження «винятків для дисидентів, а також щодо інших гуманітарних випадків».

«Нам потрібно продовжувати підтримувати опонентів путінського режиму та надавати їм можливість залишити Росію», – заявили країни.

Такі країни, як Німеччина та Франція, виступають проти заборони на видачу віз росіянам та застерігають від «далекосяжних обмежень візової політики». Натомість вони закликали блок «ретельно перевіряти заявки на отримання віз, подані громадянами РФ , на наявність потенційних ризиків для безпеки».

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який головує на зустрічі міністрів закордонних справ, заявив, що блок «не може дозволити собі бути роз’єднаним».

«Ми знаємо, що різні країни-члени мають різні позиції. Я буду працювати на єдину позицію, спільну позицію», — сказав він.

За відсутності консенсусу щодо заборони міністри закордонних справ ЄС використають зустріч у Празі, щоб домовитися про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Москвою 2007 року, що зробить отримання віз для росіян складнішим.

П’ять країн ЄС заявили, що таке призупинення є «необхідним першим кроком», але це не завадить їм шукати більш суворих заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають на їхню територію.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що його країна чекатиме результатів зустрічі, щоб «подивитися, як діяти».