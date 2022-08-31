Як Росія воює проти України у західних ЗМІ: один журналіст рекламував "Спутнік V", інший літав літаком Медведчука

Західні медіа є досить вразливими до російського впливу, і коли низка кореспондентів західних ЗМІ працювали чи продовжують працювати в офісах у Москві, а окремі з них можуть приховувати свою фінансову чи іншу залежність від російських спецслужб, то до негативних про Україну статей в іноземній пресі варто ставитися з розумом.

Про це пише видання Delo і наводить приклади, коли у західних ЗМІ окремими авторами просуваються російські наративи, інформує Апостроф .

Так, днями у німецькому виданні "Handelsblatt" було опублікувало статтю із закидами на адресу українського президента. Автор Матіас Брюггманн прагнув переконати читача, у тому, що Зеленський нібито часто вдається до "погроз, які не збуваються" і запевняв, що "довіра до нього буде падати".

Саме статті Брюггманна часто перекладаються російською мовою і цитуються росЗМІ, зокрема, й Russia Today, дослідила редакція Delo.

"Найцікавіше, що саме Брюггманн свого часу писав статті про те, чому Європі варто купувати у Росії вакцину від ковід "Спутнік V", - наголошують журналісти, підкреслюючи, що зустрічаючи в західних медіа негативні матеріали про Україну чи українців найперше варто зважати і досліджувати їх авторів.

Видання додає, що приклади залежності західних журналістів від проросійських політиків в нашій країні зустрічалися й до війни.

"Був випадок з автором швейцарського видання L'Illustr?. Такий собі Арно Беда публікував низку звинувачень на адресу Української асоціації футболу. А згодом аби презентувати своє "гучне розслідування" в ефірі 112-го телеканалу Віктора Медведчука особисто прибув в Україну... За даними українських ЗМІ, він прибув тоді ще й особистим літаком згаданого Медведчука", - вказує Delo, підкреслюючи, що САП та НАБУ не знайшли доказів вини керівництва УАФ у тому, що їм приписував Беда.

Як констатує Delo, "перевірити будь-якого автора на наявність "ознак любові до Росії" чи на предмет зв’язків з політиками типу Медведчука - за допомогу Google не так вже й складно".

Раніше Франція і Німеччина розробили спільний неофіційний документ під назвою "Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва: відносини між ЄС і Росією", де запропонували декілька заходів для протидії кремлівській пропаганді. Серед іншого, боротися з російською пропонується через підвищення медіаграмотності самих росіян.